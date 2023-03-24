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Месси забил 800-й гол в карьере - в матче Аргентины со штрафного. ВИДЕО

Южная Америка
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Панама попала в историю

Месси забил 800-й гол в карьере - в матче Аргентины со штрафного. ВИДЕО

фото - Getty Images

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В ночь на пятницу, 24 марта, сборная Аргентины сыграла товарищеский матч со сборной Панамы. Лионель Скалони выставил максимально оптимальный состав, но ни Месси, ни Ди Мария, ни Альварес, ни кто-либо другой не могли сломить оборону соперника вплоть до 78-й минуты, пока это не сделал 21-летний Тьяго Алмада из «Атланты Юнайтед», вышедший на замену в перерыве вместо Мак Алистера.

А уже перед финальным свистком Лионель Месси отличился забитым голом – он классно пробил со штрафного.

Этот гол стал для Месси 800-м в карьере! За "Барселону" Лео забил 672, за ПСЖ - 29, за Аргентину - 99.

Добавим, что по состоянию на сегодняшний день лучшим бомбардиром в истории футбола считается Криштиану Роналду, у которого 830 забитых голов. У Пеле было 762, у Ромарио – 755. Впрочем, есть и другие метрики, которые на первое место ставят австро-чехословацкого бомбардира Йозефа Бицана, который забивал более 900 голов в 30-х, 40-х и 50-х голах прошлого века.

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В статье: Лионель Месси Аргентина лучшие голы
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