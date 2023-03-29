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У Месси уже больше 100 голов за сборную. Аргентина поиздевалась над Кюрасао

Южная Америка
(1 голосов)

Чемпионы мира забили 7 мячей в товарняке

У Месси уже больше 100 голов за сборную. Аргентина поиздевалась над Кюрасао

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на среду, 29 марта, сборная Аргентины сыграла товарищеский матч со сборной Кюрасао, самым высоким достижением которой является четвертьфинал Кубка КОНКАКАФ (Северной Америки) в 2018 году.

Лионель Скалони при этом отказывается от экспериментов и продолжает использовать состав, который выиграл Мундиаль в Катаре. В основе снова был Месси, которому в атаке помогали Лаутаро Мартинес и Николас Гонсалес, а в центре поля играл Энцо Фернандес. В конечном счете, несмотря на то, что основа сборной Кюрасао собрана из футболистов, выступающих в Нидерландах и других европейских чемпионатах, борьбы в поединке не вышло.

Аргентина забила семь мячей, три из которых авторства Месси. Таким образом, Лионель довел число голов в карьере до 803-х. В составе сборной он перевалил за отметку в 100 забитых мячей, на данный момент на его счету 102 результативных удара в 174 матчах. По 13 он забил на Кубке Америки и Чемпионатах мира, 28 в квалификации на ЧМ, 48 в товарищеских матчах.

Кроме Месси, в этом матче также отмечались Гонсалес, Фернандес, Ди Мария и Монтиэль.

Товарищеский матч

28 марта. Сантьяго дель Эстеро

Аргентина – Кюрасао 7:0

Голы: Месси 20, 33, 37, Гонсалес 23, Фернандес 35, Ди Мария 78 пен., Монтиэль 87

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В статье: Лионель Месси Аргентина товарищеские матчи Кюрасао
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
29.03.2023 в 09:32
Ну ваще.. а если каждую неделю с Кюросау играть, это ж сколько новых рекордов можно поставит. Ух!
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