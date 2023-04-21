Экс-полузащитник Динамо забил дебютный гол за бразильский клуб

Экс-полузащитник "Динамо" Че Че, который сейчас выступает за "Ботафого", отметился забитым мячом в матче 2-го тура группового этапа Южноамериканского кубка против "Сесар Вальехо".

Бразилец начал игру на скамье запасных, а на поле вышел на 67-й минуте. Спустя 6 минут "Ботафого" заработал право на пробитие пенальти. К "точке" подошел Че Че, который успешно реализовывал 11-метровый удар. Для него этот мяч стал первым в составе бразильского клуба.

Команда экс-динамовца одержала победу со счетом 4:0.

Напомним, Че Че защищал цвета "Динамо" с 2018 по 2019 годы. В футболке киевского клуба он сыграл 16 матчей и отметился 1 ассистом. Ну и также добавим, что в данный момент "Ботафого" тренирует экс-наставник "Шахтера" Луиш Каштру.

"Ботафого" - "Сесар Вальехо" 4:0

Голы: Виктор Са, 14, Тикинью Соарес, (пен.), 45+3, Карлуш, 57, Че Че, (пен.), 73