Экс-полузащитник Динамо забил дебютный гол за бразильский клуб
Игрок отметился в матче Южноамериканского кубка
Фото: fcdynamo.kiev.ua
Экс-полузащитник "Динамо" Че Че, который сейчас выступает за "Ботафого", отметился забитым мячом в матче 2-го тура группового этапа Южноамериканского кубка против "Сесар Вальехо".
Бразилец начал игру на скамье запасных, а на поле вышел на 67-й минуте. Спустя 6 минут "Ботафого" заработал право на пробитие пенальти. К "точке" подошел Че Че, который успешно реализовывал 11-метровый удар. Для него этот мяч стал первым в составе бразильского клуба.
Команда экс-динамовца одержала победу со счетом 4:0.
Напомним, Че Че защищал цвета "Динамо" с 2018 по 2019 годы. В футболке киевского клуба он сыграл 16 матчей и отметился 1 ассистом. Ну и также добавим, что в данный момент "Ботафого" тренирует экс-наставник "Шахтера" Луиш Каштру.
"Ботафого" - "Сесар Вальехо" 4:0
Голы: Виктор Са, 14, Тикинью Соарес, (пен.), 45+3, Карлуш, 57, Че Че, (пен.), 73
Tchê Tchê fechou a goleada no Nilton Santos para a festa da torcida alvinegra. ???????????? #VouTeApoiarAtéOFinal pic.twitter.com/ZQOdGiHmkq— Botafogo F.R. (@Botafogo) April 21, 2023
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