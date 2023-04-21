  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Экс-полузащитник Динамо забил дебютный гол за бразильский клуб
В тренде

Экс-полузащитник Динамо забил дебютный гол за бразильский клуб

Южная Америка
(1 голосов)

Игрок отметился в матче Южноамериканского кубка

Экс-полузащитник Динамо забил дебютный гол за бразильский клуб

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-полузащитник "Динамо" Че Че, который сейчас выступает за "Ботафого", отметился забитым мячом в матче 2-го тура группового этапа Южноамериканского кубка против "Сесар Вальехо".

Бразилец начал игру на скамье запасных, а на поле вышел на 67-й минуте. Спустя 6 минут "Ботафого" заработал право на пробитие пенальти. К "точке" подошел Че Че, который успешно реализовывал 11-метровый удар. Для него этот мяч стал первым в составе бразильского клуба.

Команда экс-динамовца одержала победу со счетом 4:0.

Напомним, Че Че защищал цвета "Динамо" с 2018 по 2019 годы. В футболке киевского клуба он сыграл 16 матчей и отметился 1 ассистом. Ну и также добавим, что в данный момент "Ботафого" тренирует экс-наставник "Шахтера" Луиш Каштру.

"Ботафого" - "Сесар Вальехо" 4:0
Голы: Виктор Са, 14, Тикинью Соарес, (пен.), 45+3, Карлуш, 57, Че Че, (пен.), 73

По теме
yellow-arrow
Экс-тренер сборной Аргентины и европейских клубов Сампаоли возглавил бразильскую команду
yellow-arrow
Официально: Дениль Кастильо пройдет медосмотр для перехода в Шахтер
yellow-arrow
Экс-наставник Шахтера выиграл первый трофей в Бразилии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ботафого (Рио-де-Жанейро) Сесар Вальехо (Перу) Че Че
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде