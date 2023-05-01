Экс-легионер Динамо забил победный гол в Бразилии – ВИДЕО мощного удара

"Интернасьонал" обыграл "Гояс" (1:0) в рамках 3-го тура чемпионата Бразилии, а главным героем поединка стал Карлос Де Пена. Уругваец принес своей команде победу. После розыгрыша углового экс-динамовец поймал мяч на грани штрафной и мощно отправил его в сетку ворот.

Отметим, что в составе "Интернасьонала" приняли участия и другие представители, знакомые украинским болельщикам. Защитник Витао, чей контракт принадлежит "Шахтеру", отыграл всю игру. Экс-полузащитник "горняков" Алан Патрик появился на поле после перерыва и получил жёлтую карточку.

Эта победа позволила "Интернасьоналу" набрать 7 очков и разместиться на четвертой строчке. В новой кампании Карлос сыграл во всех трех встречах и забил 1 гол.