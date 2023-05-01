Экс-легионер Динамо забил победный гол в Бразилии – ВИДЕО мощного удара
Уругваец стал главным героем поединка
Фото: scinternacional
"Интернасьонал" обыграл "Гояс" (1:0) в рамках 3-го тура чемпионата Бразилии, а главным героем поединка стал Карлос Де Пена. Уругваец принес своей команде победу. После розыгрыша углового экс-динамовец поймал мяч на грани штрафной и мощно отправил его в сетку ворот.
Отметим, что в составе "Интернасьонала" приняли участия и другие представители, знакомые украинским болельщикам. Защитник Витао, чей контракт принадлежит "Шахтеру", отыграл всю игру. Экс-полузащитник "горняков" Алан Патрик появился на поле после перерыва и получил жёлтую карточку.
Эта победа позволила "Интернасьоналу" набрать 7 очков и разместиться на четвертой строчке. В новой кампании Карлос сыграл во всех трех встречах и забил 1 гол.
#INTxGOI | 1-0 | 2T | 7' - QUÉ GOLAZO! ????— Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 30, 2023
Da esquerda, Alanpa cobra escanteio que a zaga sofre para cortar. No rebote, @carlosdepena emenda de primeira, sem deixar cair, e guarda no ângulo. INTER NA FRENTE! ????????❤️????????
???????? #JuntosSomosInter
???? https://t.co/nuW2tV5j5C pic.twitter.com/acEjfqcS4u
Популярное сейчас
- Во время одного из последних обстрелов Николаева враг "демонтировал" памятник, подаренный Москвой
- Большие разрушения, много пострадавших, среди них – дети. РФ ударила по Днепропетровщине
- Залужный назвал количество ракет, которыми Россия атаковала Украину в ночь на понедельник
- Фанат-призрак, пес укусил вратаря и… Таврия. О легендарной победе в истории Чили
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Еще один сдался. Форвард Шахтера официально оформил отношения со своей прекрасной девушкой. ФОТО