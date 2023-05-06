Виллиан рассказал, почему больше никогда не вернется в Бразилию

Экс-вингер "Шахтера" Виллиан, сейчас играющий в английской Премьер-лиге за "Фулхэм", заявил, что не имеет планов возвращаться в Бразилию:

"Я больше никогда не хочу возвращаться в Бразилию. У меня было это мнение еще до перехода в "Коринтианс". В результате я все же вернулся в клуб, где начинал, потому что хотел сам, и клуб хотел этого тоже, но сейчас я уже думаю о том, чтобы продолжать выступления в Европе.

Сейчас я намерен завершить карьеру здесь, в Европе, Соединенных Штатах или в других местах. Если это может быть в Англии, это было бы здорово. Я намерен играть еще четыре или пять лет. Но мы никогда не знаем, что произойдет, потому что футбол многое меняет", – говорит игрок.