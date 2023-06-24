Неймар: Уверен, что Анчелотти многому нас научит
Игрок хочет играть под руководством "папы Карло"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар прокомментировал слухи о возможном назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера южноамериканского коллектива.
"У нас будет возможность поработать с иностранным тренером. Анчелотти выиграл все, и я уверен, что он многому нас научит", - сказал Неймар.
Несколько дней назад появилась информация, что Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года.
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Источник:Marca
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