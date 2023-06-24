Неймар: Уверен, что Анчелотти многому нас научит

Вингер сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар прокомментировал слухи о возможном назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера южноамериканского коллектива.

"У нас будет возможность поработать с иностранным тренером. Анчелотти выиграл все, и я уверен, что он многому нас научит", - сказал Неймар.

Несколько дней назад появилась информация, что Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года.