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Неймар: Уверен, что Анчелотти многому нас научит

Южная Америка
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Игрок хочет играть под руководством "папы Карло"

Неймар: Уверен, что Анчелотти многому нас научит

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар прокомментировал слухи о возможном назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера южноамериканского коллектива.

"У нас будет возможность поработать с иностранным тренером. Анчелотти выиграл все, и я уверен, что он многому нас научит", - сказал Неймар.

Несколько дней назад появилась информация, что Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года.

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В статье: Бразилия Карло Анчелотти Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Marca

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