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Луиш Каштру покинул Ботафого

Южная Америка
(1 голосов)

Он может возглавить клуб, за который играет Роналду

Луиш Каштру покинул Ботафого

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру завершил свою работу в бразильском "Ботафого".

Накануне португальский тренер уведомил руководство о решении принять предложение от зарубежного клуба. В этой связи сотрудничество между Каштра и "Ботафого" было прекращено досрочно.

Скорее всего, новым клубом Луиша Каштру станет саудовский "Аль-Наср", в котором специалиста хочет видеть лично звездный португалец Криштиану Роналду.

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В статье: Ботафого (Рио-де-Жанейро) Луиш Каштру
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