Луиш Каштру покинул Ботафого
Он может возглавить клуб, за который играет Роналду
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру завершил свою работу в бразильском "Ботафого".
Накануне португальский тренер уведомил руководство о решении принять предложение от зарубежного клуба. В этой связи сотрудничество между Каштра и "Ботафого" было прекращено досрочно.
Скорее всего, новым клубом Луиша Каштру станет саудовский "Аль-Наср", в котором специалиста хочет видеть лично звездный португалец Криштиану Роналду.
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