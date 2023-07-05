В Бразилии подтвердили назначение Анчелотти главным тренером сборной
Специалист работает последний год в "Реале"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти после окончания сезона-2023/2024 покинет мадридский клуб и возглавит национальную команду Бразилии. Об этом сообщил президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес.
"Анчелотти повезет сборную Бразилии на Кубок Америки 2024 года. Его контракт будет действовать по чемпионат мира 2026 года", – приводит слова Родригеса El Chiringuito в Twitter.
До прихода Анчелотти тренировать бразильскую сборную будет Фернандо Диниз. Он будет совмещать работу в национальной команде и клубе "Флуминенсе".
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Источник:Twitter
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