  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Президент Бразилии не одобрил приглашение Анчелотти в сборную
В тренде

Президент Бразилии не одобрил приглашение Анчелотти в сборную

Южная Америка
(1 голосов)

Он считает, что итальянец должен решать проблемы в своей стране

Президент Бразилии не одобрил приглашение Анчелотти в сборную

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступает против назначения Карло Анчелотти на пост наставника главной команды страны.

"Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?" – заявил президент Бразилии.

На этой неделе, Эдналдо Родригес, президент бразильской конфедерации футбола, подтвердил, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года. Сейчас 64-летний итальянец является главным тренером мадридского "Реала".

По теме
yellow-arrow
"Пацан с широко раскрытыми глазами". К годовщине дебютного матча Пеле в сборной Бразилии
yellow-arrow
В Бразилии подтвердили назначение Анчелотти главным тренером сборной
yellow-arrow
Луиш Каштру покинул Ботафого
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти сборная Бразилии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде