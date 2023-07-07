Президент Бразилии не одобрил приглашение Анчелотти в сборную

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступает против назначения Карло Анчелотти на пост наставника главной команды страны.

"Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?" – заявил президент Бразилии.

На этой неделе, Эдналдо Родригес, президент бразильской конфедерации футбола, подтвердил, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года. Сейчас 64-летний итальянец является главным тренером мадридского "Реала".