Президент Бразилии не одобрил приглашение Анчелотти в сборную
Он считает, что итальянец должен решать проблемы в своей стране
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступает против назначения Карло Анчелотти на пост наставника главной команды страны.
"Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?" – заявил президент Бразилии.
На этой неделе, Эдналдо Родригес, президент бразильской конфедерации футбола, подтвердил, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии летом 2024 года. Сейчас 64-летний итальянец является главным тренером мадридского "Реала".
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Источник:Goal
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