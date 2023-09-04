Защитник сборной Панамы погиб в перестрелке

Панамский центральный защитник Хильберто Эрнандес погиб в перестрелке в городке Баррио-Норте в провинции Колон, сообщает Lateja.cr.

Эрнандесу было только 26 лет. Он выступал за местный клуб "Атлетико Индепендьенте". Также на его счету 2 матча за сборную Панамы.

Полиция сообщает, что в перестрелке ранения получили еще семеро человек. Предполагаемый убийца футболиста "был задержан на следующий день".