Защитник сборной Панамы погиб в перестрелке
Трагедия в Центральной Америке
Фото: lateja.cr
Панамский центральный защитник Хильберто Эрнандес погиб в перестрелке в городке Баррио-Норте в провинции Колон, сообщает Lateja.cr.
Эрнандесу было только 26 лет. Он выступал за местный клуб "Атлетико Индепендьенте". Также на его счету 2 матча за сборную Панамы.
Полиция сообщает, что в перестрелке ранения получили еще семеро человек. Предполагаемый убийца футболиста "был задержан на следующий день".
¡No lo puedo creer! ????— Álvaro Martínez (@duroalhueso) September 3, 2023
Hace poco marcaba a Messi en el Monumental... Hace poco levantaba el bicampeonato del CAI... Hace poco demostraba su calidad en Centroamérica... Hace poco conversaba con él y orgulloso hablaba de su familia.
¡Te extrañaremos, Gilberto Hernández! ???? pic.twitter.com/eTJ1FRnYZ0
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