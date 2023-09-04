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Защитник сборной Панамы погиб в перестрелке

Южная Америка
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Трагедия в Центральной Америке

Защитник сборной Панамы погиб в перестрелке

Фото: lateja.cr

Новина українською

Панамский центральный защитник Хильберто Эрнандес погиб в перестрелке в городке Баррио-Норте в провинции Колон, сообщает Lateja.cr.

Эрнандесу было только 26 лет. Он выступал за местный клуб "Атлетико Индепендьенте". Также на его счету 2 матча за сборную Панамы.

Полиция сообщает, что в перестрелке ранения получили еще семеро человек. Предполагаемый убийца футболиста "был задержан на следующий день".

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В статье: Панама криминал
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Источник:
La Teja

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