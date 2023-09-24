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Тренер Бразилии: Винисиус – отличный главный герой мирового футбола

Южная Америка
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Коуч считает своего подопечного примером топового игрока

Тренер Бразилии: Винисиус – отличный главный герой мирового футбола

Фото: Getty Images

Новина українською

И.о. главного тренера сборной Бразилии Фернандо Диниз ответил на вопрос об отсутствии вингера "Реала" Винисиуса Жуниора в списке претендентов на "Золотой мяч".

"Винисиус – отличный главный герой мирового футбола. Не можем понять, как его не включили в перечень лучших.

Это больше, чем пример топового игрока. Это пример для всего общества, посмотрите, как он проходит через все и защищает себя", – сказал Диниз.

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В статье: Бразилия Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Mundo Da Bola

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