Тренер Бразилии: Винисиус – отличный главный герой мирового футбола
Коуч считает своего подопечного примером топового игрока
Фото: Getty Images
И.о. главного тренера сборной Бразилии Фернандо Диниз ответил на вопрос об отсутствии вингера "Реала" Винисиуса Жуниора в списке претендентов на "Золотой мяч".
"Винисиус – отличный главный герой мирового футбола. Не можем понять, как его не включили в перечень лучших.
Это больше, чем пример топового игрока. Это пример для всего общества, посмотрите, как он проходит через все и защищает себя", – сказал Диниз.
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Источник:Mundo Da Bola
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