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Шальной матч в Бразилии. 3:3 с двумя ассистами до сих пор принадлежащего Шахтеру Майкона

Южная Америка
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Флуминенсе против Коринтианса

Шальной матч в Бразилии. 3:3 с двумя ассистами до сих пор принадлежащего Шахтеру Майкона

Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на пятницу, 20-го октября, состоялось несколько матчей 27-го тура бразильской Серии А. В частности, в противостоянии сошлись принципиальные соперники "Флуминенсе" и "Коринтианс".

Матч оказался еще той драмой – итоговый счет зафиксировал ничью 3:3. Примечательно, что в ходе поединка гости выигрывали 3:1, но не удержали свое преимущество.

Первые два гола "Коринтианса" забил Юри Альберто, на которые ему ассистировал игрок "Шахтера", который сейчас на правах аренды выступает на родине, Майкон. Он вышел в основном составе и провел на поле 72 минуты.

Всего на счету Майкона в 2023-м году – два гола и два ассиста за "Коринтианс".

На противоположной стороне поля весь матч отыграл еще один футболист, связанный с "Шахтером" – Марлон. До сих пор – у дел 33-летний Джулиано (экс-днепрянин), отбегавший 61-у минуту за "Коринтианс". Наконец, была возможность у зрителей увидеть и звездного Марсело, который бороздил левый фланг "Флуминенсе", но ошибся при первом взятии ворот.

Бразильская Серия А. 27-й тур
"Флуминенсе" – "Коринтианс" 3:3
Голы: Лима 22, Лима 56, Арианс 84 – Юри Альберто 10, Юри Альберто 27, Фабио Сантос 32 (пен.)

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В статье: Майкон Коринтианс (Бразилия) Флуминенсе (Бразилия)
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