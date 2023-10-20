Шальной матч в Бразилии. 3:3 с двумя ассистами до сих пор принадлежащего Шахтеру Майкона
Флуминенсе против Коринтианса
Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca
В ночь на пятницу, 20-го октября, состоялось несколько матчей 27-го тура бразильской Серии А. В частности, в противостоянии сошлись принципиальные соперники "Флуминенсе" и "Коринтианс".
Матч оказался еще той драмой – итоговый счет зафиксировал ничью 3:3. Примечательно, что в ходе поединка гости выигрывали 3:1, но не удержали свое преимущество.
Первые два гола "Коринтианса" забил Юри Альберто, на которые ему ассистировал игрок "Шахтера", который сейчас на правах аренды выступает на родине, Майкон. Он вышел в основном составе и провел на поле 72 минуты.
Всего на счету Майкона в 2023-м году – два гола и два ассиста за "Коринтианс".
На противоположной стороне поля весь матч отыграл еще один футболист, связанный с "Шахтером" – Марлон. До сих пор – у дел 33-летний Джулиано (экс-днепрянин), отбегавший 61-у минуту за "Коринтианс". Наконец, была возможность у зрителей увидеть и звездного Марсело, который бороздил левый фланг "Флуминенсе", но ошибся при первом взятии ворот.
Бразильская Серия А. 27-й тур
"Флуминенсе" – "Коринтианс" 3:3
Голы: Лима 22, Лима 56, Арианс 84 – Юри Альберто 10, Юри Альберто 27, Фабио Сантос 32 (пен.)
Популярное сейчас
- Сын Роналду подписал контракт с Аль-Насром U-13
- Кучер: Пока я дома, было предложение, но отказался
- Заря - о решении УЕФА по матчу с Маккаби: Любой перенос поединков неприемлем для нас
- Ливерпуль и Челси готовы побороться за Мбаппе, если Килиан не продлит контракт с ПСЖ
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО