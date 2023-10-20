  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Рекоба возглавил главный клуб Уругвая
В тренде

Рекоба возглавил главный клуб Уругвая

Южная Америка
(1 голосов)

Хотя Пеньяроль с такой трактовкой может поспорить

Рекоба возглавил главный клуб Уругвая

ИЗ

Новина українською

41-летний экс-форвард "Интера" Альваро Рекоба нашел себе новое рабочее место на родине – известный уругваец возглавил "Насьональ" из Монтевидео.

Читайте такжеТалантливый Китаец родом из Уругвая. Сегодня отмечает День рождения Альваро Рекоба

Для Рекобы это будет первый опыт у руля основной команды какого-либо клуба. Ранее он тренировал молодежные команды "Насьоналя", сначала, в период с 2020 по 2022 год, работая техническим ассистентом, а позже - тренером команды U-23.

Рекоба как игрок провел один сезон в "Насьонале" перед переходом в "Интер" в 1997 году. Уругваец вернулся в клуб из Монтевидео в 2011 году, где спустя четыре года завершил карьеру.

Нападающий дважды становился чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне1997/98 он выиграл Кубок УЕФА. За национальную сборную футболист провел 69 матчей, в которых забил 11 мячей.

"Насьональ" после шести туров чемпионата Уругвая набрал девять очков и занимает шестое место.

По теме
yellow-arrow
Шальной матч в Бразилии. 3:3 с двумя ассистами до сих пор принадлежащего Шахтеру Майкона
yellow-arrow
Шестнадцатилетний игрок Челси поставил рекорд в Южной Америке
yellow-arrow
Отбор к ЧМ-2026. Аргентина справилась с Парагваем, Бразилия не победила Венесуэлу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Альваро Рекоба Насьональ (Уругвай)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде