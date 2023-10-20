Рекоба возглавил главный клуб Уругвая
Хотя Пеньяроль с такой трактовкой может поспорить
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41-летний экс-форвард "Интера" Альваро Рекоба нашел себе новое рабочее место на родине – известный уругваец возглавил "Насьональ" из Монтевидео.
Для Рекобы это будет первый опыт у руля основной команды какого-либо клуба. Ранее он тренировал молодежные команды "Насьоналя", сначала, в период с 2020 по 2022 год, работая техническим ассистентом, а позже - тренером команды U-23.
Рекоба как игрок провел один сезон в "Насьонале" перед переходом в "Интер" в 1997 году. Уругваец вернулся в клуб из Монтевидео в 2011 году, где спустя четыре года завершил карьеру.
Нападающий дважды становился чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне‑1997/98 он выиграл Кубок УЕФА. За национальную сборную футболист провел 69 матчей, в которых забил 11 мячей.
"Насьональ" после шести туров чемпионата Уругвая набрал девять очков и занимает шестое место.
Álvaro “Chino” Recoba asume el cargo de entrenador del primer equipo en el día de hoy. El Cuerpo Técnico estará integrado por Nelson Abeijon (AT) y Juan Manuel Alzamendi (PF)— Nacional (@Nacional) October 20, 2023
¡Éxitos en esta nueva etapa, @Chino_Recoba20!#ElClubGigante ????⚪️???? pic.twitter.com/Z1X1Hb62MW
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