Рекоба возглавил главный клуб Уругвая

41-летний экс-форвард "Интера" Альваро Рекоба нашел себе новое рабочее место на родине – известный уругваец возглавил "Насьональ" из Монтевидео.

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Для Рекобы это будет первый опыт у руля основной команды какого-либо клуба. Ранее он тренировал молодежные команды "Насьоналя", сначала, в период с 2020 по 2022 год, работая техническим ассистентом, а позже - тренером команды U-23.

Рекоба как игрок провел один сезон в "Насьонале" перед переходом в "Интер" в 1997 году. Уругваец вернулся в клуб из Монтевидео в 2011 году, где спустя четыре года завершил карьеру.

Нападающий дважды становился чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В сезоне‑1997/98 он выиграл Кубок УЕФА. За национальную сборную футболист провел 69 матчей, в которых забил 11 мячей.

"Насьональ" после шести туров чемпионата Уругвая набрал девять очков и занимает шестое место.