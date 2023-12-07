Эндрик - второй 17-летний игрок в истории по количеству голов в бразильской Серии А
Превзошел достижение Неймара
Фото: twitter.com/Palmeiras/
17-летний нападающий "Палмейраса" Эндрик закончил сезон в бразильской Серии А с 11 голами. Большую часть из них он забил в завершающем отрезке турнира: шесть голов в последних восьми матчах. Таким образом, он обошел Неймара и стал вторым по количеству голов за сезон среди всех 17-летних футболистов в истории. Бразилец уступает только Роналдо.
Эндрик забил в последнем туре чемпионата за "Палмейрас" в матче с "Крузейро". Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Этого результата оказалось достаточно для клуба молодого бразильца, чтобы выиграть чемпионат.
Игрока купил "Реал" Мадрид и он присоединится к команде летом 2024 года. Сумма трансфера составила 37,5 млн. долларов. На профессиональном уровне игрок стал выступать еще в прошлом сезоне.
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