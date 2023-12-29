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Сборная Перу получила нового главного тренера

Южная Америка

71-летний специалист возглавил национальную команду

Сборная Перу получила нового главного тренера

Фото: fpf.org.pe

Новина українською

Сборная Перу получила нового главного тренера.

Как сообщает официальный сайт местной федерации футбола, национальную команду возглавил Хорхе Фоссати. На этой должности он сменил Хуана Рейносо.

Детали контракта не указаны.

Последним местом 71-летнего уругвайца был перуанский "Университарио", который он привел к званию чемпиона страны. На уровне сборных возглавлял команды Уругвая и Катара (дважды).

Фоссати будет готовить сборную к матчам финального турнира Кубка Америки-2024, где в конце июня перуанцы сыграют в одной группе с Аргентиной и Чили, а также к отборочным поединкам ЧМ-2026.

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Национальная сборная Перу
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Источник:
fpf.org.pe
Опубликовал: Алина Ерофеева
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