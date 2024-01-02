Сантос подписал бывшего хавбека Днепра
Бразилец нашел новый клуб
Фото: із відкритих джерел
Бразильский "Сантос" представил атакующего полузащитника Жулиано, который в свое время играл за "Днепр".
Контракт с 33-летним бразильцем подписан на 12 месяцев и включает опцию пролонгации на аналогичный срок.
Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как еще в середине декабря он покинул "Коринтианс". В футболке этого клуба он провел 143 матча, в которых отметился 12 голами.
Напомним, Жулиано выступал в "Днепре" в период с 2011 по 2014 год. Также он защищал цвета "Парану", "Интернасьонала", "Гремиу", "Зенита", "Фенербахче", "Аль-Насра" и "Башакшехира".
"Сантос" сезон-2024 проведет в бразильской Серии В.
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