Сантос подписал бывшего хавбека Днепра

Бразильский "Сантос" представил атакующего полузащитника Жулиано, который в свое время играл за "Днепр".

Контракт с 33-летним бразильцем подписан на 12 месяцев и включает опцию пролонгации на аналогичный срок.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как еще в середине декабря он покинул "Коринтианс". В футболке этого клуба он провел 143 матча, в которых отметился 12 голами.

Напомним, Жулиано выступал в "Днепре" в период с 2011 по 2014 год. Также он защищал цвета "Парану", "Интернасьонала", "Гремиу", "Зенита", "Фенербахче", "Аль-Насра" и "Башакшехира".

"Сантос" сезон-2024 проведет в бразильской Серии В.