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Сантос подписал бывшего хавбека Днепра

Южная Америка

Бразилец нашел новый клуб

Сантос подписал бывшего хавбека Днепра

Фото: із відкритих джерел

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Бразильский "Сантос" представил атакующего полузащитника Жулиано, который в свое время играл за "Днепр".

Контракт с 33-летним бразильцем подписан на 12 месяцев и включает опцию пролонгации на аналогичный срок.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, так как еще в середине декабря он покинул "Коринтианс". В футболке этого клуба он провел 143 матча, в которых отметился 12 голами.

Напомним, Жулиано выступал в "Днепре" в период с 2011 по 2014 год. Также он защищал цвета "Парану", "Интернасьонала", "Гремиу", "Зенита", "Фенербахче", "Аль-Насра" и "Башакшехира".

"Сантос" сезон-2024 проведет в бразильской Серии В.

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Сантос (Бразилия) Жулиано
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Источник:
santosfc.com.br
Опубликовал: Алина Ерофеева
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