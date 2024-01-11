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Сборная Бразилии объявила имя нового главного тренера

Южная Америка
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Бразильцы нашли наставника после пролета с Анчелотти

Сборная Бразилии объявила имя нового главного тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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61-летний специалист Доривал Жуниор назначен главным тренером сборной Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Наставник будет представлен на пресс-конференции 11 января, в Рио-де-Жанейро. На этом посту он сменил Фернандо Диниза, исполнявшего обязанности главного тренера. При нем "селесао" провели 6 матчей, потерпев 3 поражения.

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Предыдущим местом работы Жуниора был "Сан-Паулу", с которым он работал с апреля 2023 года по 7 января текущего года. Ранее он также возглавлял "Сантос", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Крузейро", "Флуминенсе" и других.

Напомним, что приоритетным вариантом для бразильцев был Карло Анчелотти, однако итальянец решил продлить контракт с мадридским "Реалом".

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Бразилия Национальная сборная Бразилии
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Источник:
CBF_Futebol
Опубликовал: Алина Ерофеева
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