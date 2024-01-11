Сборная Бразилии объявила имя нового главного тренера
Бразильцы нашли наставника после пролета с Анчелотти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
61-летний специалист Доривал Жуниор назначен главным тренером сборной Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Наставник будет представлен на пресс-конференции 11 января, в Рио-де-Жанейро. На этом посту он сменил Фернандо Диниза, исполнявшего обязанности главного тренера. При нем "селесао" провели 6 матчей, потерпев 3 поражения.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Предыдущим местом работы Жуниора был "Сан-Паулу", с которым он работал с апреля 2023 года по 7 января текущего года. Ранее он также возглавлял "Сантос", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Крузейро", "Флуминенсе" и других.
Напомним, что приоритетным вариантом для бразильцев был Карло Анчелотти, однако итальянец решил продлить контракт с мадридским "Реалом".
Популярное сейчас
- Сумасшедшая перестрелка двух Мадридов, страсти римского дерби и возвращение Цыганкова. Главные новости за 10 января
- Незабываемое шоу в пустыне. Реал - Атлетико 5:3. Видео голов и обзор матча
- Трубин дважды пропустил, но Бенфика вышла в четвертьфинал Кубка – известна оценка украинца
- Шахтер сегодня проведет финальный раунд переговоров по вингеру Палмейраса Кевину
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО