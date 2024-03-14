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Де Пену отстранили от тренировок с Интернасьоналем, клуб не рассчитывает на игрока

Южная Америка
Обновлено

У уругвайца начались проблемы в Бразилии

Де Пену отстранили от тренировок с Интернасьоналем, клуб не рассчитывает на игрока

Інтернасьйональ/Автор невідомий

Новина українською

32-летний уругвайский хавбек "Интернасьонала" Карлос де Пена, который хорошо известен в Украине выступлениями за "Динамо", попал в немилость тренерского штаба "колорадос".

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Уругваец не входит в планы тренерского штаба и его не станут привлекать к играм первой команды "Интернасьонала". Сейчас хавбек отстранен от работы с первой командой и будет работать индивидуально.

Исходя из этого можно предположить, что де Пена будет искать себе новую команду.

Напомним, что футболист перебрался в "Интернасьонал" из "Динамо" в апреле 2022 года на правах свободного агента.

С тех пор игрок стал основным исполнителем в "Интернасьонала", сыграл за команду 102 матча (11 голов, 14 ассистов), однако в минувшем году у де Пены начался игровой спад, связанный с семейными проблемами, что, видимо, и послужило поводом для нынешнего решения руководства клуба.

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Интернасьонал (Порту-Алегри) Карлос де Пена
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Источник:
Globo
Опубликовал: Михаил Черныш
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