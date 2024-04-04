  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Интернасьонал разорвал контракт с экс-игроком Динамо - Источник
В тренде

Интернасьонал разорвал контракт с экс-игроком Динамо - Источник

Южная Америка

Уругвайцу придется искать новую команду

Интернасьонал разорвал контракт с экс-игроком Динамо - Источник

Фото: scinternacional

Новина українською

"Интернасьонал" разорвал контракт с экс-хабвеком "Динамо" Карлосом де Пеной, сообщает журналист Андре Эрнан.

Месяц назад сообщалось, что уругваец отстранен от работы с первой командой и самостоятельно поддерживал форму. Сейчас клуб зарегистрировался в Федерации футбола Бразилии для расторжения соглашения с Карлосом.

Напомним, что футболист перебрался в "Интернасьонал" из "Динамо" в апреле 2022 года на правах свободного агента.

С тех пор игрок стал основным исполнителем в "Интернасьонала", сыграл за команду 102 матча (11 голов, 14 ассистов), однако в минувшем году у де Пены начался игровой спад, связанный с семейными проблемами, что, видимо, и послужило поводом для нынешнего решения руководства клуба.

По теме
yellow-arrow
Неймар вернется в родной Сантос в следующем году
yellow-arrow
Эндрик будет играть за основную команду Реала. Кастильи или аренды не будет
yellow-arrow
Защитник Бока Хуниорс привлек к себе внимание европейских клубов
Интернасьонал (Порту-Алегри) Карлос де Пена
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X (Ttwitter)
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости