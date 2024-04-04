Интернасьонал разорвал контракт с экс-игроком Динамо - Источник
Уругвайцу придется искать новую команду
Фото: scinternacional
"Интернасьонал" разорвал контракт с экс-хабвеком "Динамо" Карлосом де Пеной, сообщает журналист Андре Эрнан.
Месяц назад сообщалось, что уругваец отстранен от работы с первой командой и самостоятельно поддерживал форму. Сейчас клуб зарегистрировался в Федерации футбола Бразилии для расторжения соглашения с Карлосом.
Напомним, что футболист перебрался в "Интернасьонал" из "Динамо" в апреле 2022 года на правах свободного агента.
С тех пор игрок стал основным исполнителем в "Интернасьонала", сыграл за команду 102 матча (11 голов, 14 ассистов), однако в минувшем году у де Пены начался игровой спад, связанный с семейными проблемами, что, видимо, и послужило поводом для нынешнего решения руководства клуба.
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