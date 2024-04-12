Экс-легионер Динамо нашел себе новый клуб в Бразилии

Экс-хавбек "Динамо" Карлос де Пена продолжит карьеру в бразильском клубе "Баия".

Контракт уругвайца рассчитан до конца 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

Последней команды Де Пены был "Интернасьонал", в который он перешел после ухода из киевского "Динамо" в 2022 году. В составе клуба из Порту-Алегри он провел 102 матча, забил 11 голов и отдал 14 результативных передач.

Также добавим, что в минувшем сезоне бразильской Серии А "Баия" заняла 16-е место, опередив зону вылета на 1 балл. В турнире участвуют 20 команд.