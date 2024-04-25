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Больше года без футбола. Экс-форвард Шахтера нашел новый клуб

Южная Америка

35-летний бразилец не собирается вешать бутсы на гвоздь

Больше года без футбола. Экс-форвард Шахтера нашел новый клуб

shakhtar.com

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Бывший нападающий "Шахтера" Дентиньо, который с января 2023 года пребывал в статусе свободного агента, наконец-то нашел новый клуб.

35-летний бразилец заключил соглашение с "Амазонас" из бразильской Серии В, сообщает Globo. Контракт рассчитан до конца 2024 года.

Напомним, что после ухода из "Шахтера" в 2021 года, Дентиньо выступал за "Сеару" из второго дивизиона Бразилии. Он провел 9 матчей (138 минут), без результативных действий. Также добавим, что в составе донецкого клуба форвард провел 10 лет и завоевал 16 трофеев.

"Амазонас" - один из самых молодых профессиональных клубов в Бразилии. Он был основан в 2019 году, после чего последовательно квалифицировался сперва в Серию D, затем в Серию С, и вот теперь будет играть в Серии В.

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Дентиньо
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Источник:
Globo
Опубликовал: Алина Ерофеева
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