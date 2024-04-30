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Легендарный бразилец Роналдо больше не является владельцем Крузейро

Южная Америка

На очереди - Вальядолид

Легендарный бразилец Роналдо больше не является владельцем Крузейро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Роналдо Назарио продал свой контрольный пакет акций "Крузейро" - клуба, в котором он вырос как игрок. Об этом объявил в понедельник новый владелец Педро Луренсо. Владелец сети супермаркетов BH Supermarkets подтвердил сделку в заявлении журналистам в штаб-квартире клуба в Белу-Оризонте после того, как несколько дней ходили слухи о переговорах, - сообщает Marca.

"Я покупаю не бизнес, а страсть", - сказал Луренсо, предвкушая подписание контракта с Роналдо, которое было официально объявлено через несколько часов. По сообщениям местной прессы, стоимость сделки была установлена на уровне 109 миллионов евро в обмен на 90 процентов акций клуба, принадлежавших бывшему нападающему сборной Бразилии.

Роналдо приобрел "Крузейро" в декабре 2021 года, в то время, когда исторический клуб из Белу-Оризонти находился во втором дивизионе и был погружен в судебную процедуру реструктуризации, чтобы избежать банкротства из-за долгов. Тогда бразилец, который также владеет "Реал Вальядолидом", заплатил 400 миллионов реалов (сейчас $78 миллионов) и взял на себя долги клуба в размере 1 миллиарда реалов (около $195 миллионов). Кроме того, Роналдо останется членом совета директоров SAF, подтверждая свою приверженность к будущему развитию "Черной Бестии".

Во время его пребывания на посту президента, Крузейро вернулся в первый дивизион и финишировал на четырнадцатом месте в турнирной таблице 2023 года. На пресс-конференции, во время которой сделка была официально объявлена, Роналдо воспринял предстоящую продажу "Вальядолида" как должное: "Вальядолид - следующий", - это было единственное предложение, произнесенное им, отвечая на вопрос о своем будущем в Испании, из чего следует, что он станет следующим клубом, который будет продан.

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Роналдо Крузейро (Белу-Оризонти)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
30.04.2024 в 08:53
Уходит в кэш..
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
30.04.2024 в 08:53
Уходит в кэш..
Ответить
0
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