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17-летний новичок Реала: У меня черная кожа. Это Бог дал мне такой цвет

Южная Америка

По стопам Винисиуса

17-летний новичок Реала: У меня черная кожа. Это Бог дал мне такой цвет

Фото: palmeiras.com.br/ автор неизвестен

Новина українською

Нападающий "Палмейраса" Эндрик высказался на тему расизма.

"Мама всегда говорила мне сохранять спокойствие и не позволять обстоятельствам выводить меня из себя. У меня не белая кожа, у меня действительно черная кожа. Это Бог дал мне такой цвет. Я не позволю подобным вещам выбить меня из колеи, они лишь закаляют меня", - сказал Эндрик в эфире передачи Conversa com Bial.

Напомним, летом 17-летний бразилец пополнит состав мадридский "Реал". В прошедшем сезоне Эндрик провёл 53 матча, забил 14 мячей и оформил один результативный ассист.

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расизм Палмейрас (Сан-Паулу) Эндрик
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Источник:
UOL
Опубликовал: Александр Бураков
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