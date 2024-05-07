17-летний новичок Реала: У меня черная кожа. Это Бог дал мне такой цвет
По стопам Винисиуса
Фото: palmeiras.com.br/ автор неизвестен
Нападающий "Палмейраса" Эндрик высказался на тему расизма.
"Мама всегда говорила мне сохранять спокойствие и не позволять обстоятельствам выводить меня из себя. У меня не белая кожа, у меня действительно черная кожа. Это Бог дал мне такой цвет. Я не позволю подобным вещам выбить меня из колеи, они лишь закаляют меня", - сказал Эндрик в эфире передачи Conversa com Bial.
Напомним, летом 17-летний бразилец пополнит состав мадридский "Реал". В прошедшем сезоне Эндрик провёл 53 матча, забил 14 мячей и оформил один результативный ассист.
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