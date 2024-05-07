17-летний новичок Реала: У меня черная кожа. Это Бог дал мне такой цвет

Нападающий "Палмейраса" Эндрик высказался на тему расизма.

"Мама всегда говорила мне сохранять спокойствие и не позволять обстоятельствам выводить меня из себя. У меня не белая кожа, у меня действительно черная кожа. Это Бог дал мне такой цвет. Я не позволю подобным вещам выбить меня из колеи, они лишь закаляют меня", - сказал Эндрик в эфире передачи Conversa com Bial.