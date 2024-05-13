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Не выдержал критики. В Бразилии тренер ушёл в отставку прямо в перерыве матча

Южная Америка

Судя по итоговому результату, команде это пошло на пользу

Не выдержал критики. В Бразилии тренер ушёл в отставку прямо в перерыве матча

Rodrigo Corsi/FPF

Новина українською

В бразильской Серии Д произошёл курьёзный случай. Главный тренер "Бразильенсе" Пауло Роберто Сантос уволился из клуба в самый разгар игры с "Реал Бразилиа".

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Об этом сообщает Correiro Braziliense.

Причиной такого нестандартного решения стало недовольство специалиста критикой, которую он получил от президента команды в перерыве за плохую игру в первом тайме, который завершился со счётом 0:0, и в первых двух матчах турнира.

Во второй половине встречи вместо Сантоса футболистами руководил врач Жорже Олива.

Несмотря на непростые обстоятельства, матч завершился в пользу "Бразильенсе" - 2:1. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу в своей группе, имея в активе 6 очков после 3 туров.

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Бразилия Серия D тренер
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Источник:
Correiro Braziliense
Опубликовал: Александр Бураков
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