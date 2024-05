17-летнего новичка Реала унесли на носилках в матче Кубка Либертадорес

Сегодня, 16 мая, "Палмейрас" обыграл эквадорский "Индепендьенте" в матче группового этапа Кубка Либертадорес.

В середине второго тайма травму получил нападающий бразильского клуба Эндрик. Самостоятельно покинуть поле вундеркинду не удалось - его унесли на носилках. Степень тяжести травмы пока под вопросом.

Напомним, этим летом года Эндрик перейдёт в мадридский "Реал". Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

???? JUST IN: Endrick is injured and had to leave the pitch on a stretcher.



The extent of the injury is still unknown. pic.twitter.com/0OeX0YSxvN