17-летнего новичка Реала унесли на носилках в матче Кубка Либертадорес
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Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 мая, "Палмейрас" обыграл эквадорский "Индепендьенте" в матче группового этапа Кубка Либертадорес.
В середине второго тайма травму получил нападающий бразильского клуба Эндрик. Самостоятельно покинуть поле вундеркинду не удалось - его унесли на носилках. Степень тяжести травмы пока под вопросом.
Напомним, этим летом года Эндрик перейдёт в мадридский "Реал". Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.
???? JUST IN: Endrick is injured and had to leave the pitch on a stretcher.— Madrid Zone (@theMadridZone) May 16, 2024
The extent of the injury is still unknown. pic.twitter.com/0OeX0YSxvN
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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