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17-летнего новичка Реала унесли на носилках в матче Кубка Либертадорес

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17-летнего новичка Реала унесли на носилках в матче Кубка Либертадорес

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 16 мая, "Палмейрас" обыграл эквадорский "Индепендьенте" в матче группового этапа Кубка Либертадорес.

В середине второго тайма травму получил нападающий бразильского клуба Эндрик. Самостоятельно покинуть поле вундеркинду не удалось - его унесли на носилках. Степень тяжести травмы пока под вопросом.

Напомним, этим летом года Эндрик перейдёт в мадридский "Реал". Сумма трансфера составила 45 миллионов евро.

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Кубок Либертадорес Палмейрас (Сан-Паулу) травма Индепендьенте Эндрик
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Опубликовал: Александр Бураков
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