Филиппе Коутиньо может вернуться в свой родной клуб в Бразилии

Полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо с сентября прошлого года играет сейчас в аренде в катарском клубе "Аль-Духаиль". Бразилец не входил в планы Унаи Эмери после того, как сыграл лишь 24 минуты в Премьер-лиге в этом сезоне. Впрочем, в летнее трансферное окно он может вернуться на свою родину.

"Васко да Гама" заинтересован в аренде Коутиньо с обязательством выкупа за сумму от 4 до 6 миллионов фунтов стерлингов. Бразилец играл в молодежном клубе "Васко да Гама" в течение девяти лет, незадолго до перехода в миланский "Интер" за 3,2 млн фунтов стерлингов, хотя он оставался в аренде в первой команде в течение года, проведя 43 матча и забив 5 голов. Ранее его связывали с переходом в "Интер Майами", чтобы присоединиться к бывшим партнерам по "Барселоне" Лионелю Месси, Луису Суаресу, Серхио Бускетсу и Жорди Альбе.

Добавим, что в этом сезоне Филиппе Коутиньо провел 20 поединков в "Аль-Духаиль", где отметился 6 голами и 3 передачами.