Без топ-вратаря на Кубке Америки. Кейлор Навас объявил о завершении карьеры в сборной Коста-Рики
Уходит главная звезда команды
Getty Images/Global Images Ukraine
37-летний голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас объявил о завершении своих выступлений за сборную Коста-Рики.
"Этот этап моей жизни подошел к концу. Мои партнеры по команде — больше, чем коллеги. Они стали для меня семьей. Хочу от всего сердца поблагодарить вас за все совместные воспоминания. Вместе мы творили историю, сражаясь с лучшими игроками мира и поднимая имя Коста-Рики на самый пьедестал. Без вас ничего из этого не получилось бы.
Я смотрю только вперёд, и всегда буду нести в сердце и душе имя нашей любимой Коста-Рики - маленькой страны с большим сердцем", - сказал Кейлор в своём видеообращении в Instagram.
Таким образом, Навас пропустит Кубок Америки, который будет проходить в США с 20 июня по 14 июля.
В составе национальной команды Коста-Рики Навас дебютировал в 2008 году, и с того времени сыграл на трёх чемпионатах мира (в 2014-м сборная дошла до 1/4 финала) и провёл 114 матчей.
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