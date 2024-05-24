  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Без топ-вратаря на Кубке Америки. Кейлор Навас объявил о завершении карьеры в сборной Коста-Рики
В тренде

Без топ-вратаря на Кубке Америки. Кейлор Навас объявил о завершении карьеры в сборной Коста-Рики

Южная Америка

Уходит главная звезда команды

Без топ-вратаря на Кубке Америки. Кейлор Навас объявил о завершении карьеры в сборной Коста-Рики

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

37-летний голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас объявил о завершении своих выступлений за сборную Коста-Рики.

"Этот этап моей жизни подошел к концу. Мои партнеры по команде — больше, чем коллеги. Они стали для меня семьей. Хочу от всего сердца поблагодарить вас за все совместные воспоминания. Вместе мы творили историю, сражаясь с лучшими игроками мира и поднимая имя Коста-Рики на самый пьедестал. Без вас ничего из этого не получилось бы.

Я смотрю только вперёд, и всегда буду нести в сердце и душе имя нашей любимой Коста-Рики - маленькой страны с большим сердцем", - сказал Кейлор в своём видеообращении в Instagram.

Таким образом, Навас пропустит Кубок Америки, который будет проходить в США с 20 июня по 14 июля.

В составе национальной команды Коста-Рики Навас дебютировал в 2008 году, и с того времени сыграл на трёх чемпионатах мира (в 2014-м сборная дошла до 1/4 финала) и провёл 114 матчей.

По теме
yellow-arrow
Вторая крупная сделка за год. Тренер Палмейраса подтвердил переход вундеркинда клуба в английский гранд
yellow-arrow
Аргентина объявила предварительный состав, который будет готовиться к Копа Америка-2024
yellow-arrow
Филиппе Коутиньо может вернуться в свой родной клуб в Бразилии
Кейлор Навас Национальная сборная Коста-Рики кубок америки
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости