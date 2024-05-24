Без топ-вратаря на Кубке Америки. Кейлор Навас объявил о завершении карьеры в сборной Коста-Рики

37-летний голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас объявил о завершении своих выступлений за сборную Коста-Рики.

"Этот этап моей жизни подошел к концу. Мои партнеры по команде — больше, чем коллеги. Они стали для меня семьей. Хочу от всего сердца поблагодарить вас за все совместные воспоминания. Вместе мы творили историю, сражаясь с лучшими игроками мира и поднимая имя Коста-Рики на самый пьедестал. Без вас ничего из этого не получилось бы.

Я смотрю только вперёд, и всегда буду нести в сердце и душе имя нашей любимой Коста-Рики - маленькой страны с большим сердцем", - сказал Кейлор в своём видеообращении в Instagram.