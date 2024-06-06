Нападающий Ювентуса Жорже перешёл в Крузейро
Возвращается на родину
Фото: Goal.com/автор невідомий
Пресс-служба "Крузейро" объявила о соглашении с "Ювентусом" по трансферу нападающего Кайо Жорже.
Стороны согласовали контракт на 5 лет. Позже на этой неделе 22-летний бразилец пройдет медицинское обследование. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.
Прошлый сезон Жорже провел в аренде во "Фрозиноне", в составе которого забил 3 мяча и отдал 1 ассист в 20 матчах в Серии А.
O Cruzeiro comunica que chegou a um acordo verbal para a transferência, em definitivo, de Kaio Jorge, junto à Juventus-ITA e ao estafe do atleta.— Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) June 5, 2024
O atacante é esperado em Belo Horizonte ainda nesta semana. Caso todas as condições negociais sejam mantidas e o atleta seja… pic.twitter.com/DNyR1aKeuv
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