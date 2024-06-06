Нападающий Ювентуса Жорже перешёл в Крузейро

Пресс-служба "Крузейро" объявила о соглашении с "Ювентусом" по трансферу нападающего Кайо Жорже.

Стороны согласовали контракт на 5 лет. Позже на этой неделе 22-летний бразилец пройдет медицинское обследование. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

Прошлый сезон Жорже провел в аренде во "Фрозиноне", в составе которого забил 3 мяча и отдал 1 ассист в 20 матчах в Серии А.