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Нападающий Ювентуса Жорже перешёл в Крузейро

Южная Америка
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Возвращается на родину

Нападающий Ювентуса Жорже перешёл в Крузейро

Фото: Goal.com/автор невідомий

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Пресс-служба "Крузейро" объявила о соглашении с "Ювентусом" по трансферу нападающего Кайо Жорже.

Стороны согласовали контракт на 5 лет. Позже на этой неделе 22-летний бразилец пройдет медицинское обследование. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро.

Прошлый сезон Жорже провел в аренде во "Фрозиноне", в составе которого забил 3 мяча и отдал 1 ассист в 20 матчах в Серии А.

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Опубликовал: Александр Бураков
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