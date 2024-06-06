Хет-трик Дарвина Нуньеса принёс Уругваю разгромную победу над Мексику
Уругвайцы в шикарной форме
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Уругвая нанесла крупное поражение Мексике в товарищеском матче. Игра проходила в ночь на 6 июня в американском Денвере.
Победу "небесно-голубым" принёс хет-трик нападающего "Ливерпуля" Дарвин Нуньеса, а также один забитый мяч вингера "Манчестер Юнайтед" Факундо Пельистри.
Стоит отметить, что на клубном уровне последний гол Нуньеса датирован 4 апреля. Тогда его команда встречалась с "Шеффилдом" (3:1).
Напомним, с 20 июня по 14 июля состоится Кубок Америки-2024. На групповом этапе турнира уругвайцы сыграют с США, Панамой и Боливией.
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Источник:TUDN Mexico
Опубликовал: Александр Бураков
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