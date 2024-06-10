Аргентина минимально обыграла Эквадор благодаря голу Ди Марии. Месси начал матч в запасе

В ночь на 10 июня в американском Чикаго прошёл товарищеский матч между сборными Аргентины и Эквадора. Встреча завершилась победой действующих чемпионов мира со счётом 1:0.

Победу аргентинцам принёс гол Анхеля Ди Мария. На 56-й минуте 36-летнего хавбека заменил главный лидер и капитан "альбиселесте" - Лионель Месси.

Следующий спарринг в рамках подготовки к Кубку Америки Аргентина проведёт 15 июня против национальной команды Гватемалы.

Товарищеский матч.

Чикаго. Soldier Field

Аргентина – Эквадор – 1:0

Гол: Ди Мария 40