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Аргентина минимально обыграла Эквадор благодаря голу Ди Марии. Месси начал матч в запасе

Южная Америка

Обошлось без крупного счёта

Аргентина минимально обыграла Эквадор благодаря голу Ди Марии. Месси начал матч в запасе

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 10 июня в американском Чикаго прошёл товарищеский матч между сборными Аргентины и Эквадора. Встреча завершилась победой действующих чемпионов мира со счётом 1:0.

Победу аргентинцам принёс гол Анхеля Ди Мария. На 56-й минуте 36-летнего хавбека заменил главный лидер и капитан "альбиселесте" - Лионель Месси.

Следующий спарринг в рамках подготовки к Кубку Америки Аргентина проведёт 15 июня против национальной команды Гватемалы.

Товарищеский матч.

Чикаго. Soldier Field

Аргентина – Эквадор – 1:0

Гол: Ди Мария 40

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товарищеские матчи Национальная сборная Аргентины Национальная сборная Эквадора
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Источник:
Fox Deportes
Опубликовал: Александр Бураков
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