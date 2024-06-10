Аргентина минимально обыграла Эквадор благодаря голу Ди Марии. Месси начал матч в запасе
Обошлось без крупного счёта
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 10 июня в американском Чикаго прошёл товарищеский матч между сборными Аргентины и Эквадора. Встреча завершилась победой действующих чемпионов мира со счётом 1:0.
Победу аргентинцам принёс гол Анхеля Ди Мария. На 56-й минуте 36-летнего хавбека заменил главный лидер и капитан "альбиселесте" - Лионель Месси.
Следующий спарринг в рамках подготовки к Кубку Америки Аргентина проведёт 15 июня против национальной команды Гватемалы.
Товарищеский матч.
Чикаго. Soldier Field
Аргентина – Эквадор – 1:0
Гол: Ди Мария 40
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Источник:Fox Deportes
Опубликовал: Александр Бураков
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