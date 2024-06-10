Эндрик: Меня сравнивали с Витором Роке, с Пеле. Ребята, вы сумасшедшие
У каждого свой путь
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Нападающий "Реала" и сборной Бразилии Эндрик критически высказался по поводу сравнений своей игры с легендарным Пеле.
"Мне всегда казалось это безумием. Когда я был младше, около 16 лет, я заглядывал в социальные сети. Там меня сравнивали с Витором Роке, с Пеле. Ребята, вы сумасшедшие. Пеле - это Пеле.
Не надо себя ни с кем сравнивать, как по мне, то это некрасиво. У каждого своя история, свой путь - откуда они родом и через что им приходится пройти, чтобы иметь возможность играть. Но люди продолжают сравнивать", - сказал вундеркинд.
Напомним, 9 июня Эндрик принёс победу сборной Бразилии в товарищеском матче с Мексикой (3:2) на 90+6 минуте.
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