Скалони прокомментировал решение оставить Месси в запасе на матч с Эквадором
Главная цель - официальный турнир
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему оставил капитана команды Лионеля Месси вне стартового состава на товарищеский поединок с Эквадором (1:0).
Напомним, на 56-й минуте нападающий "Интер Майами" вышел на поле вместо Анхеля Ди Марии.
"Бывают моменты, когда нет необходимости рисковать не только ним (Месси - прим.), но и другими.
Отаменди тоже не играл. Ди Мария отыграл свои минуты. То же самое с Альваресом и Лаутаро. Энцо Фернандес вернулся и получил игровое время, которые, как нам кажется, было комфортным для него.
Нужно немного позаботиться о том, чтобы они прибыли (на Кубок Америки - прим.) в оптимальной форме", - сказал специалист.
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