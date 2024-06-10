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Скалони прокомментировал решение оставить Месси в запасе на матч с Эквадором

Южная Америка

Главная цель - официальный турнир

Скалони прокомментировал решение оставить Месси в запасе на матч с Эквадором

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему оставил капитана команды Лионеля Месси вне стартового состава на товарищеский поединок с Эквадором (1:0).

Напомним, на 56-й минуте нападающий "Интер Майами" вышел на поле вместо Анхеля Ди Марии.

"Бывают моменты, когда нет необходимости рисковать не только ним (Месси - прим.), но и другими.

Отаменди тоже не играл. Ди Мария отыграл свои минуты. То же самое с Альваресом и Лаутаро. Энцо Фернандес вернулся и получил игровое время, которые, как нам кажется, было комфортным для него.

Нужно немного позаботиться о том, чтобы они прибыли (на Кубок Америки - прим.) в оптимальной форме", - сказал специалист.

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Лионель Месси Национальная сборная Аргентины Национальная сборная Эквадора Лионель Скалони
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Источник:
TyC Sports
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Nike456 (Київ )
10.06.2024 в 11:48
Доброе утро я знаю как выиграть у России (страны Террористов) нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
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Комментарии 1
Nike456 (Київ )
10.06.2024 в 11:48
Доброе утро я знаю как выиграть у России (страны Террористов) нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши украинцы и все наши друзья во всем мире должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток и Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира и тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов репост максимальный
Ответить
0
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