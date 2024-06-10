Скалони прокомментировал решение оставить Месси в запасе на матч с Эквадором

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему оставил капитана команды Лионеля Месси вне стартового состава на товарищеский поединок с Эквадором (1:0).

Напомним, на 56-й минуте нападающий "Интер Майами" вышел на поле вместо Анхеля Ди Марии.

"Бывают моменты, когда нет необходимости рисковать не только ним (Месси - прим.), но и другими.

Отаменди тоже не играл. Ди Мария отыграл свои минуты. То же самое с Альваресом и Лаутаро. Энцо Фернандес вернулся и получил игровое время, которые, как нам кажется, было комфортным для него.

Нужно немного позаботиться о том, чтобы они прибыли (на Кубок Америки - прим.) в оптимальной форме", - сказал специалист.