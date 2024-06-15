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Месси забил 108 гол за сборную Аргентины и догнал иранца Даеи. Впереди – только Роналду

Южная Америка

Отрыв от Криштиану огромен

Месси забил 108 гол за сборную Аргентины и догнал иранца Даеи. Впереди – только Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

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В товарищеском матче сборная Аргентины разгромила Гватемалу со счётом 4:1.

Капитан аргентинцев Лионель Месси оформил дубль в этом поединке, забив по голу в каждом из таймов. Второй гол нападающего стал для него 108-м в футболке национальной команды.

Таким образом, Лео повторил достижение иранца Али Даеи, который также забил 108 голов за свою сборную. Рекордсменом по этому показателю является Криштиану Роналду – в его активе 130 точных ударов.

В общей сложности Месси провел 182 матча в своей карьере за сборную. Кроме голов он оформил 57 ассистов.

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Источник:
TheAthletic
Опубликовал: Максим Кучер
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