Победоносная пушка. Мексика – Ямайка 1:0. Видео гола и обзор матча
Майкл Антонио забил, но из офсайда
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Мексика начала кубок Америки с матча против Ямайки. В предыдущих матчах “майя” не всегда легко побеждали соперника, так произошло и сегодня ночью.
Первыми даже забили номинальные гости, но гол Антонио был отменен из-за офсайда. А в середине второго тайма Мексика забила единственный легальный гол в этом матче: отличился Херардо Артега, мощным ударом принесшим победу своей команде.
Мексика расположилась на втором месте в группе B – сразу после Венесуэлы, у которой больше забитых голов, хотя и одинаковая разница забитых-пропущенных.
Следующий поединок мексиканцы проведут именно против Венесуэлы в ночь с 26 на 27 июня по центральноевропейскому времени. Ямайка сыграет с Эквадором в тот же день.
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