С дублем Винисиуса. Парагвай – Бразилия 1:4. Видео голов и обзор матча

На Кубке Америки продолжается групповой этап. Во втором туре один из претендентов на титул Бразилия встречался с Парагваем.

Номинальные хозяева долго сопротивлялись. "Селесао" даже не забили пенальти на 31 минуте. Однако к концу первого тайма подопечные Доривала Жуниора пропустили трижды: дублем отметился Винисиус Жуниор, еще один гол забил одноклубник Довбика и Цыганкова Савио – дебютный его мяч за сборную.

Во втором тайме команды обменялись голами. В том числе Пакета со второй попытки в матче все-таки реализовал пенальти.

После победы Бразилия с четырьмя очками занимает второе место в группе, уступая Колумбии двумя очками. Парагвай идет четвертым с нулем зачетных пунктов – команда уже вылетела из турнира. Коста-Рика занимает третье место с одним баллом и имеет шансы теоретически перегнать бразильцев (приоритет – количество забитых/пропущенных).

Парагвай – Бразилия 1:4

Голы: Альдерете 48 – Винисиус 35, 45+5, Савио 43, Пакета 65 (пен.)

Нереализованный пенальти: Пакета 31 (мимо ворот)

Удаление: Кубас 81