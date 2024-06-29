С дублем Винисиуса. Парагвай – Бразилия 1:4. Видео голов и обзор матча
"Селесао" практически в плей-офф
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На Кубке Америки продолжается групповой этап. Во втором туре один из претендентов на титул Бразилия встречался с Парагваем.
Номинальные хозяева долго сопротивлялись. "Селесао" даже не забили пенальти на 31 минуте. Однако к концу первого тайма подопечные Доривала Жуниора пропустили трижды: дублем отметился Винисиус Жуниор, еще один гол забил одноклубник Довбика и Цыганкова Савио – дебютный его мяч за сборную.
Во втором тайме команды обменялись голами. В том числе Пакета со второй попытки в матче все-таки реализовал пенальти.
После победы Бразилия с четырьмя очками занимает второе место в группе, уступая Колумбии двумя очками. Парагвай идет четвертым с нулем зачетных пунктов – команда уже вылетела из турнира. Коста-Рика занимает третье место с одним баллом и имеет шансы теоретически перегнать бразильцев (приоритет – количество забитых/пропущенных).
Парагвай – Бразилия 1:4
Голы: Альдерете 48 – Винисиус 35, 45+5, Савио 43, Пакета 65 (пен.)
Нереализованный пенальти: Пакета 31 (мимо ворот)
Удаление: Кубас 81
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