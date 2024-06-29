Колумбия – Коста-Рика 3:0. Видео голов и обзор матча
Уверенное лидерство в группе
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Колумбия победила во втором матче на Кубке Америки. В этот раз в соперниках была Коста-Рика.
Колумбийцы открыли счет в первом тайме благодаря голу Диаса с пенальти. После перерыва номинальные хозяева довели матч до разгрома.
Подопечные Лоренсо уже вышли в плей-офф с шестью очками. В третьем туре его команда сразится за первое место с Бразилией, у которой четыре зачетных пункта.
Коста-Рика идет в группе третьей с одним баллом. Она еще имеет теоретические шансы на выход в плей-офф, но для этого в третьем туре ей нужно победить, Бразилии проиграть еще и отыграть в общей сложности шесть голов в разнице забитых-пропущенных.
Колумбия – Коста-Рика 3:0
Голы: Луис Диас 31 (пен.), Д. Санчес 59, Кордоба 62
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