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Бьельса: Все больше и больше людей смотрят футбол, но он становится все менее привлекательным

Южная Америка

Главный тренер сборной Уругвая посетовал на уровень современного футбола

Бьельса: Все больше и больше людей смотрят футбол, но он становится все менее привлекательным

Фото: besoccer.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьельса перед четвертьфинальным матчем Копа Америка с Бразилией пожаловался на уровень современного футбола.

"Вы помните команду "Сан-Паулу" 1992 года? Выдающийся тренер и состав из игроков национальной сборной Бразилии. Смотрите, что случилось с бедным южноамериканским футболом. Были такие игроки как Раи, Антонио Карлос Заго, Роналадао, Кафу, Пинтадо, Мюллер – они все оказались в Европе, но сначала играли в двух финалах Копа Либертадорес. Что случилось с футболом? Футболом, которым принадлежит всем? Бедные сейчас имеют мало доступа к счастью, потому что у них нет денег, чтобы купить счастье. Футбол популярен, потому что он бесплатный. Футбол был собственностью бедных, но больше нет, потому что в 17 лет Эндрик уже переходит в "Реал", а Эстеван в "Челси". Жаль, что я могу говорить только то, что вызовет критику".

"Помощь технологий в футболе только приближает нас к неизбежным выводам. Как по мне, технологии вредят футболу. Игра становится предсказуемой и теряет свою привлекательность. Я убежден, что футбол приходит в упадок".

"Все больше и больше людей смотрят футбол, но он становится все менее привлекательным. То, что сделало его спортом номер один, больше не ценится, и не защищает тех, кто смотрит его. Это идет на пользу бизнесу, бизнес – это когда все больше людей смотрят игру. Но проходит время, и становится все меньше игроков, на которых интересно смотреть, и игра приносит все меньше удовольствия. Это искусственное увеличение зрителей сократится. Футбол – это не пять минут острого действия, он значит больше, это форма проявления культуры, это способ идентификации", – приводит слова Бьельсы Globo.

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Бразилия Марсело Бьелса Уругвай Копа Америка Эндрик
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1 голосов
Источник:
Globo
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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Вarcelinius
06.07.2024 в 13:56
Парадокс, но это так. Но объяснение есть. Люди тупеют, а вместе с ними и футбол.
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Комментарии 6
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Вarcelinius
06.07.2024 в 13:56
Парадокс, но это так. Но объяснение есть. Люди тупеют, а вместе с ними и футбол.
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oda1979 (Запорожье)
06.07.2024 в 14:14
Такие как ты тупые и есть проблема
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Вarcelinius
06.07.2024 в 15:05
Танэпызды.
 
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Просто Квашин (Харків)
06.07.2024 в 14:16
це тварюка стосується тільки "тваєй родіни с бєрьозкамі"...
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Fatodeton (Київ-Барселона)
06.07.2024 в 14:44
залийся боярой катсапик, бо поглючило тебе знатно
 
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Вarcelinius
06.07.2024 в 15:06
Браво Какашкин, браво!
 
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