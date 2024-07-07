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Дальше - без Бразилии. Известны все полуфинальные пары Копа Америка-2024

Южная Америка
Обновлено

Остались четыре команды

Дальше - без Бразилии. Известны все полуфинальные пары Копа Америка-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с субботы на воскресенье по киевскому времени в США состоялись последние четвертьфинальные матчи Копа Америка-2024.
Сначала победитель был определен в паре Колумбия – Панама. Los Cafeteros уверенно разгромили представителя КОНКАКАФ, забив сопернику пять голов.

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Больше интриги было в игре Уругвая с Бразилией, где командам пришлось пробивать пенальти после завершения основного времени (0:0). Лучше с этой задачей справилась команда Марсело Бьельсы (4:2).

Читайте такжеУругвай - Бразилия 0:0 (пен 4:2). Обзор матча и видео серии пенальти

Итак, полуфинальные пары выглядят следующим образом

  • Аргентина – Канада (10 июля 03:00)
  • Уругвай – Колумбия (11 июля 03:00)

Матч за третье место и финал состоятся 14 и 15 июля.

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