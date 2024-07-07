Дальше - без Бразилии. Известны все полуфинальные пары Копа Америка-2024
Остались четыре команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с субботы на воскресенье по киевскому времени в США состоялись последние четвертьфинальные матчи Копа Америка-2024.
Сначала победитель был определен в паре Колумбия – Панама. Los Cafeteros уверенно разгромили представителя КОНКАКАФ, забив сопернику пять голов.
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Больше интриги было в игре Уругвая с Бразилией, где командам пришлось пробивать пенальти после завершения основного времени (0:0). Лучше с этой задачей справилась команда Марсело Бьельсы (4:2).
Итак, полуфинальные пары выглядят следующим образом
- Аргентина – Канада (10 июля 03:00)
- Уругвай – Колумбия (11 июля 03:00)
Матч за третье место и финал состоятся 14 и 15 июля.
Así quedó el cuadro del torneo de selecciones más antiguo del mundo ???? pic.twitter.com/EGrA385C9m— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 7, 2024
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