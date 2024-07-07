Дальше - без Бразилии. Известны все полуфинальные пары Копа Америка-2024

В ночь с субботы на воскресенье по киевскому времени в США состоялись последние четвертьфинальные матчи Копа Америка-2024.

Сначала победитель был определен в паре Колумбия – Панама. Los Cafeteros уверенно разгромили представителя КОНКАКАФ, забив сопернику пять голов.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Больше интриги было в игре Уругвая с Бразилией, где командам пришлось пробивать пенальти после завершения основного времени (0:0). Лучше с этой задачей справилась команда Марсело Бьельсы (4:2).

Итак, полуфинальные пары выглядят следующим образом

Аргентина – Канада (10 июля 03:00)

– Канада (10 июля 03:00) Уругвай – Колумбия (11 июля 03:00)

Матч за третье место и финал состоятся 14 и 15 июля.