Альбиселесте - в финале Копа Америка. Аргентина - Канада 2:0. Обзор матча и видео голов
Месси забил один из мячей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь со вторника на среду определился первый финалист Копа Америка-2024. Аргентина и Канада проводили друг с другом уже второй матч на турнире, и снова Аргентина победила со счетом 2:0. Снова в ворота канадцев удалось забить Хулиану Альваресу, а еще один гол в полуфинале забил Лионель Месси, удачно подставив ногу под удар Фернандеса. Аргентина ждет победителя пары Уругвай – Колумбия. Финал Копа Америка-2024 состоится утром 15 июля.
- Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у
Telegram UA-Football
Копа Америка, полуфинал. Ист-Рутфорд, "МетЛайф Стэдиум", 80102 зрителя
Аргентина – Канада 2:0
Голы: Альварес 22, Месси 51
Аргентина: Эмилиано Мартинес – Монтиэль (Молина 71), Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико (Отаменди 64) – Ди Мария (Гонаслес 78), Де Пауль, Фернандес, Мак Аллистер (Паласиос 78) – Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес 78)
Канада: Крепо – Дэвис (Осорио 71), Корнильюс, Бомбито (Шуенье 72), Джонстон – Шаффелберг (Миллар 55), Эуштакиу, Коне, Ларея (Ахмед 55) – Ларин, Дэвид (Олусавеи 64)
Предупреждения: Молина 88 – Дэвид 32, Эуштакиу 63, Коне 79
Популярное сейчас
- Испания – Франция. АУДИО онлайн трансляция полуфинала ЕВРО
- Испания - Франция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинального матча Евро-2024
- Первый гол триколор с игры на турнире! Франция открыла счет в полуфинале с Испанией. ВИДЕО
- Дальше - без Бразилии. Известны все полуфинальные пары Копа Америка-2024
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО