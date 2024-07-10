Альбиселесте - в финале Копа Америка. Аргентина - Канада 2:0. Обзор матча и видео голов

В ночь со вторника на среду определился первый финалист Копа Америка-2024. Аргентина и Канада проводили друг с другом уже второй матч на турнире, и снова Аргентина победила со счетом 2:0. Снова в ворота канадцев удалось забить Хулиану Альваресу, а еще один гол в полуфинале забил Лионель Месси, удачно подставив ногу под удар Фернандеса. Аргентина ждет победителя пары Уругвай – Колумбия. Финал Копа Америка-2024 состоится утром 15 июля.

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Копа Америка, полуфинал. Ист-Рутфорд, "МетЛайф Стэдиум", 80102 зрителя

Аргентина – Канада 2:0

Голы: Альварес 22, Месси 51

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Монтиэль (Молина 71), Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико (Отаменди 64) – Ди Мария (Гонаслес 78), Де Пауль, Фернандес, Мак Аллистер (Паласиос 78) – Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес 78)

Канада: Крепо – Дэвис (Осорио 71), Корнильюс, Бомбито (Шуенье 72), Джонстон – Шаффелберг (Миллар 55), Эуштакиу, Коне, Ларея (Ахмед 55) – Ларин, Дэвид (Олусавеи 64)

Предупреждения: Молина 88 – Дэвид 32, Эуштакиу 63, Коне 79