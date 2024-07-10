Коутиньо вернулся в свой родной клуб в Бразилии
Васко да Гама арендовал 32-летнего хавбека
Фото: The Athletic
Бразильский "Васко да Гама" подписал полузащитника Филиппе Коутиньо.
Игрок присоединился к своему родному клубу на правах аренды из "Астон Виллы". Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.
"Я счастлив, но чувствую тревогу. Я долго жил за границей, а сейчас вернулся домой, к месту, где я вырос, к месту, которое я люблю, к клубу, который я люблю", - сказал Филиппе.
Vasco da Gama acerta a contratação de Philippe Coutinho ????????????— Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2024
➡ https://t.co/M4ZO6A16rv
????: Leandro Amorim | #VascoDaGama #CoutinhoÉVasco pic.twitter.com/Pv2SF6wiSQ
Напомним, что Коутиньо с сентября прошлого года играл за катарский "Аль-Духаиль" на правах аренды.
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