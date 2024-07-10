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Коутиньо вернулся в свой родной клуб в Бразилии

Южная Америка
Обновлено

Васко да Гама арендовал 32-летнего хавбека

Коутиньо вернулся в свой родной клуб в Бразилии

Фото: The Athletic

Новина українською

Бразильский "Васко да Гама" подписал полузащитника Филиппе Коутиньо.

Игрок присоединился к своему родному клубу на правах аренды из "Астон Виллы". Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.

"Я счастлив, но чувствую тревогу. Я долго жил за границей, а сейчас вернулся домой, к месту, где я вырос, к месту, которое я люблю, к клубу, который я люблю", - сказал Филиппе.

Напомним, что Коутиньо с сентября прошлого года играл за катарский "Аль-Духаиль" на правах аренды.

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Бразилия Филиппе Коутиньо
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Источник:
vasco
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
10.07.2024 в 21:32
Історія падіння. Бути першим в Ліверпулі, піти в багно Барси, потонути в тому багні і ось, повернутись до батьківщини в 32 роки
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
10.07.2024 в 21:32
Історія падіння. Бути першим в Ліверпулі, піти в багно Барси, потонути в тому багні і ось, повернутись до батьківщини в 32 роки
Ответить
1
0

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