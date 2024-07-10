Коутиньо вернулся в свой родной клуб в Бразилии

Бразильский "Васко да Гама" подписал полузащитника Филиппе Коутиньо.

Игрок присоединился к своему родному клубу на правах аренды из "Астон Виллы". Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года.

"Я счастлив, но чувствую тревогу. Я долго жил за границей, а сейчас вернулся домой, к месту, где я вырос, к месту, которое я люблю, к клубу, который я люблю", - сказал Филиппе.

Vasco da Gama acerta a contratação de Philippe Coutinho ????????????



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????: Leandro Amorim | #VascoDaGama #CoutinhoÉVasco pic.twitter.com/Pv2SF6wiSQ — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2024

Напомним, что Коутиньо с сентября прошлого года играл за катарский "Аль-Духаиль" на правах аренды.