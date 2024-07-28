Ривер Плейт отправил эксгравца Баварии и Манчестер Сити в отставку
Но еще один матч у него будет
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"Ривер Плейт" отправил главного тренера команды Мартина Демикелиса в отставку.
Аргентинский клуб сообщил об этом на своем официальном сайте. Это решение приняло по совместному согласию руководства клуба.
Сегодня поздно ночью "Ривер Плейт" сыграет против "Сармьенто Хунина" в восьмом туре аргентинской лиги. Это будет финальный матч для Демикелиса.
За семь стартовых туров текущего чемпионата "Ривер Плейт" набрал 10 очков. В настоящее время команда находится на 11 месте в турнирной таблице, уступая лидеру восемь зачетных пунктов.
Демикелис возглавлял "Ривер Плейт" с января 2023 года. Вместе с командой он завоевал три трофея, в том числе победил в прошлом розыгрыше чемпионата.
Напомним, что за период карьеры футболиста Демикелис восемь лет провел в "Баварии", а также выступал за "Манчестер Сити", "Атлетико" и другие европейские клубы.
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