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Ривер Плейт отправил эксгравца Баварии и Манчестер Сити в отставку

Южная Америка

Но еще один матч у него будет

Ривер Плейт отправил эксгравца Баварии и Манчестер Сити в отставку

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ривер Плейт" отправил главного тренера команды Мартина Демикелиса в отставку.

Аргентинский клуб сообщил об этом на своем официальном сайте. Это решение приняло по совместному согласию руководства клуба.

Сегодня поздно ночью "Ривер Плейт" сыграет против "Сармьенто Хунина" в восьмом туре аргентинской лиги. Это будет финальный матч для Демикелиса.

За семь стартовых туров текущего чемпионата "Ривер Плейт" набрал 10 очков. В настоящее время команда находится на 11 месте в турнирной таблице, уступая лидеру восемь зачетных пунктов.

Демикелис возглавлял "Ривер Плейт" с января 2023 года. Вместе с командой он завоевал три трофея, в том числе победил в прошлом розыгрыше чемпионата.

Напомним, что за период карьеры футболиста Демикелис восемь лет провел в "Баварии", а также выступал за "Манчестер Сити", "Атлетико" и другие европейские клубы.

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Мартин Демикелис Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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Источник:
Офіційний сайт Рівер Плейту
Опубликовал: Максим Кучер
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