Экс-звезда Шахтёра расторг контракт с Флуминенсе
Не задалось у ветерана на родине
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вингер "Шахтера" Дуглас Коста досрочно расторг контракт с "Флуминенсе". Об этом сообщает Sambafoot.
Трудовое соглашение 33-летнего футболиста с бразильским клубом было рассчитано до середины 2025 года.
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Состав "Флуминенсе" Дуглас пополнил в январе 2024 года, но с тех пор он не отличился ни одним результативным действием за 22 матча.
Помимо "Шахтёра", Коста также выступал за "Баварию", "Ювентус", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Гремио".
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Источник:Sambafoot
Опубликовал: Александр Бураков
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