Экс-звезда Шахтёра расторг контракт с Флуминенсе

Бывший вингер "Шахтера" Дуглас Коста досрочно расторг контракт с "Флуминенсе". Об этом сообщает Sambafoot.

Трудовое соглашение 33-летнего футболиста с бразильским клубом было рассчитано до середины 2025 года.

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Состав "Флуминенсе" Дуглас пополнил в январе 2024 года, но с тех пор он не отличился ни одним результативным действием за 22 матча.

Помимо "Шахтёра", Коста также выступал за "Баварию", "Ювентус", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Гремио".