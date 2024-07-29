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Экс-звезда Шахтёра расторг контракт с Флуминенсе

Южная Америка

Не задалось у ветерана на родине

Экс-звезда Шахтёра расторг контракт с Флуминенсе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший вингер "Шахтера" Дуглас Коста досрочно расторг контракт с "Флуминенсе". Об этом сообщает Sambafoot.

Трудовое соглашение 33-летнего футболиста с бразильским клубом было рассчитано до середины 2025 года.

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Состав "Флуминенсе" Дуглас пополнил в январе 2024 года, но с тех пор он не отличился ни одним результативным действием за 22 матча.

Помимо "Шахтёра", Коста также выступал за "Баварию", "Ювентус", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Гремио".

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Источник:
Sambafoot
Опубликовал: Александр Бураков
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