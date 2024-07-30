Ассунсао: Бразильский футбол становится европеизированным. Терять свою идентичность - это плохо

Бывший полузащитник "Ромы", "Бетиса" и сборной Бразилии Маркос Ассунсао подверг критике современный подход работы с молодыми футболистами в своей стране.

- Последний Кубок Америки в очередной раз разочаровал Бразилию. Сборная находится в кризисе?

- Сейчас плохое время, это очевидно. Я думаю, что у молодежи сегодня нет такого энтузиазма к игре за сборную, как раньше. В мое время конечной целью всех детей было попасть в "селесао", сейчас главная цель – играть в Европе. У нас много индивидуальных талантов, но мы не команда.

- Роналдиньо заявил, что это одна из худших бразильских команд и что он не собирается смотреть Кубок Америки...

- Они не знают, как играть в команде, как группа игроков, а в этом и заключается суть футбола. Они не могут поставить свои индивидуальные качества на службу команде, и я не думаю, что это дело тренера. Это ментальная проблема и проблема доверия. Нам нужно время, но в Бразилии всё очень срочно и нет терпения ждать.

- Разве сейчас уже не появляются такие таланты, как раньше?

- В Бразилии всегда будут таланты, но дети уже не играют на улице так, как мы. Большинство из них учатся в футбольных школах. Большое внимание уделяется европейским лигам, и многие тренеры ограничивают способность мальчиков вести мяч, проявлять инициативу и противостоять сопернику, что является основой бразильского футбола. Мы становимся "европеизированными". Терять свою идентичность – это плохо.