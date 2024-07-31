Ди Мария назвал шокирующую причину отказа от возвращения в родную команду из Аргентины

Полузащитник "Бенфики" и сборной Аргентины Анхель Ди Мария рассказал о том, почему ответил отказом на переход в родной "Росарио Сентраль".

"Я принял такое решение после того, как пришла первая угроза. Я находился в США вместе со сборной и там мне сказали, что возвращение невозможно, это было 25 марта. Помню, несколько дней спустя Гонсало Беллосо (президент "Росарио" - прим.) написал мне и спросил, как у меня дела, как поживает моя семья. И я сказал ему: "К черту всё". Я не собираюсь возвращаться в "Росарио" таким образом. Они затронули мою семью, и я этого не допущу. Ни за какую цену.

Прошло время, и я снова поговорил с Гонсало, это было в мае, и сказал ему, что не вернусь, что я не смогу спокойно отдыхать, зная, что в любой момент что-то может случиться. Моя семья для меня на первом месте.

В районе, где живут мои родители, было опасно. Об этом узнали все. В то же время в агентстве недвижимости моей сестры была другая угроза, о которой не стало известно, потому что моя сестра и зять испугались и не сообщили о ней. Это была коробка со свиной головой и пулей во лбу, а также запиской, в которой говорилось, что если я вернусь в "Сентраль", то следующая пуля окажется в голове моей дочери.



Затем поступила угроза со станции техобслуживания, где не так давно раздались выстрелы. Любой сотрудник или человек, который был там в то время, мог погибнуть, это было безумие. Я думаю, было слишком много факторов, которые побудили меня к такому решению. Это были не просто маленькие кусочки бумаги, там были выстрелы и другие серьезные вещи", - приводит слова Анхеля Rosario 3.