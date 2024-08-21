Маркос Акунья вернулся в Аргентину и будет играть за Ривер Плейт
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сага вокруг будущего продолжения карьеры Маркоса Акуньи завершилась. После четырех лет своего пребывания в "Севилье", левый защитник покинул испанский клуб свободным агентом.
Отныне 32-летний футболист будет играть в "Ривер Плейт". Контракт аргентинца с новым клубом рассчитан на три года.
Напомним, что в составе "Севильи" Маркос Акунья выигрывал Лигу Европы в сезоне 2022-23. Всего за испанский клуб аргентинец сыграл 149 матчей, где отметился 6 голами и 16 ассистами.
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Источник:Рівер Плейт
Опубликовал: Александр Гресь
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