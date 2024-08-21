Маркос Акунья вернулся в Аргентину и будет играть за Ривер Плейт

Сага вокруг будущего продолжения карьеры Маркоса Акуньи завершилась. После четырех лет своего пребывания в "Севилье", левый защитник покинул испанский клуб свободным агентом.

Отныне 32-летний футболист будет играть в "Ривер Плейт". Контракт аргентинца с новым клубом рассчитан на три года.

Напомним, что в составе "Севильи" Маркос Акунья выигрывал Лигу Европы в сезоне 2022-23. Всего за испанский клуб аргентинец сыграл 149 матчей, где отметился 6 голами и 16 ассистами.