  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Маркос Акунья вернулся в Аргентину и будет играть за Ривер Плейт
В тренде

Маркос Акунья вернулся в Аргентину и будет играть за Ривер Плейт

Южная Америка

Об этом говорится на сайте клуба

Маркос Акунья вернулся в Аргентину и будет играть за Ривер Плейт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сага вокруг будущего продолжения карьеры Маркоса Акуньи завершилась. После четырех лет своего пребывания в "Севилье", левый защитник покинул испанский клуб свободным агентом.

Отныне 32-летний футболист будет играть в "Ривер Плейт". Контракт аргентинца с новым клубом рассчитан на три года.

Напомним, что в составе "Севильи" Маркос Акунья выигрывал Лигу Европы в сезоне 2022-23. Всего за испанский клуб аргентинец сыграл 149 матчей, где отметился 6 голами и 16 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Шахтер не готов платить за Уэсли сумму, которую хочет Коринтианс
yellow-arrow
Горнякам и молотобойцам придется накинуть. Известно, сколько Коринтианс хочет получить за Уэсли
yellow-arrow
Ноттингем Форест близок к подписанию вингера аргентинского Тальереса Рамона Сосы
Севилья Ривер Плейт (Аргентина) Маркос Акунья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рівер Плейт
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости