27-летний защитник Насьоналя умер после потери сознания на поле
Трагедия в Южной Америке
AP
Защитник уругвайского "Насьоналя" Хуан Искьердо скончался после того, как потерял сознание на поле во время матча Кубка Либертадорес в начале этого месяца из-за нерегулярного сердцебиения.
27-летний уругваец проходил лечение в больнице после того, как 22 августа он потерял сознание во время игры "Насьонала" против "Сан-Паулу".
На 84-й минуте Хуан потерял сознание и в момент потери сознания не контактировал ни с одним другим игроком. Искьердо оказали медицинскую помощь на поле и вскоре после этого перевели в отделение интенсивной терапии.
"С глубочайшей скорбью и потрясением в наших сердцах "Насьональ" объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо.
Мы выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и близким. Весь "Насьональ" скорбит о его невосполнимой утрате", - написала пресс-служба команды Хуана.
Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.— Nacional (@Nacional) August 28, 2024
Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.
Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m
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