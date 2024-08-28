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27-летний защитник Насьоналя умер после потери сознания на поле

Южная Америка

Трагедия в Южной Америке

27-летний защитник Насьоналя умер после потери сознания на поле

AP

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Защитник уругвайского "Насьоналя" Хуан Искьердо скончался после того, как потерял сознание на поле во время матча Кубка Либертадорес в начале этого месяца из-за нерегулярного сердцебиения.

27-летний уругваец проходил лечение в больнице после того, как 22 августа он потерял сознание во время игры "Насьонала" против "Сан-Паулу".

На 84-й минуте Хуан потерял сознание и в момент потери сознания не контактировал ни с одним другим игроком. Искьердо оказали медицинскую помощь на поле и вскоре после этого перевели в отделение интенсивной терапии.

"С глубочайшей скорбью и потрясением в наших сердцах "Насьональ" объявляет о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо.

Мы выражаем самые искренние соболезнования его семье, друзьям, коллегам и близким. Весь "Насьональ" скорбит о его невосполнимой утрате", - написала пресс-служба команды Хуана.

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Источник:
Nacional
Опубликовал: Александр Бураков
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