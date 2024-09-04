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Экс-защитник МЮ Теллес вернулся в бразильскую Серию А

Южная Америка
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Снова не в Европу

Экс-защитник МЮ Теллес вернулся в бразильскую Серию А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник Алекс Теллес стал игроком "Ботафого".

31-летний футболист перешёл в бразильский клуб на правах свободного агента. Контракт между сторонами рассчитан до 2026 года.

Напомним, ранее Теллес разорвал своё соглашение с "Аль-Насром". До этого Алекс выступал за "Севилью", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Интер", "Галатасарай", "Гремио" и "Жувентуде".

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Ботафого (Рио-де-Жанейро) Алекс Теллес свободный агент трансфер
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Источник:
Botafogo
Опубликовал: Александр Бураков
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