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Коринтианс ведет переговоры о подписании Мемфиса Депая

Южная Америка

Интересно, какое же решение примет футболист

Коринтианс ведет переговоры о подписании Мемфиса Депая

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мемфис Депай уже несколько месяцев изучает предложения от различных клубов, которые заинтересованы в его услугах. Казалось, что голландец останется в Европе и одним из фаворитов на подписание игрока было "Монако", однако ситуация изменилась.

По информации бразильского медиа Globo, "Коринтианс" ведет переговоры с 30-летним футболистом о возможности перехода в их клуб. "Мушкетеры" предлагают нидерландцу двухлетнее соглашение, а руководство команды оптимистично настроено относительно прихода игрока. Кроме того, вингер изначально не очень хотел играть в Бразилии, но в последние дни он изменил свое мнение о проекте, представленном "Коринтиансом".

Добавим, что в прошлом сезоне в составе мадридского "Атлетико" Мемфис Депай провел 31 матч, где отметился 9 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Globo
Опубликовал: Александр Гресь
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