Бывший игрок Атлетика Икер Муньяин переедет в аргентинский чемпионат

Икер Муньяин после 15-летнего пребывания в Бильбао, покинул свой родной клуб летом. Испанец долгое время занимался поисками продолжения своей карьеры и похоже, игрок близок к переходу в новый чемпионат.

Сообщается, что атакующий полузащитник подпишет контракт с аргентинским "Сан-Лоренсо". Игрок прибудет в Буэнос-Айрес на этой неделе, чтобы пройти медицинское обследование и подписать соглашение на 16 месяцев, до декабря 2025 года. Несколько недель назад испанца также связывали "Ривер Плейт", с которым он вел переговоры. В окружении игрока было недовольство "миллионерами" тем, как клуб отрицал эти переговоры и, в конце концов, он выбрал именно "Сан-Лоренсо".

Добавим, что Икер Муньяин в составе "Атлетика" выигрывал Кубок и дважды Суперкубок Испании.