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Справились и без Месси. Аргентина - Чили 3:0. Видео голов и обзор матча

Южная Америка

Отличное выступление "альбиселесте"

Справились и без Месси. Аргентина - Чили 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Аргентины одержала уверенную победу в родных стенах над национальной командой Чили в рамках южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.

Счёт в матче на 48-й минуте открыл Алексис Макаллистер. К концовке встречи ворота гостей также распечатали Хулиан Альварес и Паоло Дибала.

10-го сентября аргентинцы сыграют на выезде с Колумбией, а чилийцы проведут домашний поединок против Боливии.

06.09.2024. Квалификация на ЧМ-2026.

Буэнос-Айрес. Стадион "Монументаль"

Аргентина - Чили 3:0

Голы: Макаллистер 48, Альварес 84, Дибала 90+1

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Аргентина Чили Южная Америка
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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